Fryske boeren donearje rolladen en djipfries fol fleis oan de Voedselbank

"Onze diepvriezers zijn leeg op weg naar Kerstmis", skreau de Voedselbank op It Hearrenfean earder. Melkfeehâlder Karst Breeuwsma en syn maat Jolle van der Krieke krigen de oprop ûnder eagen en besleaten wat te dwaan.

Fleis foar pakketten mei de feestdagen

De 225 klanten fan de Feanster Voedselbank kinne no rekkenje op in djipfries fol mei pikefleis en in hûnderttal rolladen. Alle produkten komme yn pakketten dy't foar de krystdagen útdield wurde.

Breeuwsma rôp de help yn fan de boere-organisaasje VVB Utingeradeel en de ôfdieling Aldeboarn-Nij Beets fan Agrarische Jongeren Fryslân (AJF), dêr't hy sels foarsitter is. Slachter Daan Spijkerman fan Akkrum stelde in djipfries fol produkten beskikber.