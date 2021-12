Oanfarring tusken frachtskip en fiskkotter boppe Flylân

It giet om it frachtskip 'Amadeus Aquamarijn' fan 88 meter lang en de fiskkotter 'Z-60 Bue Angel'. Op it frachtskip sieten seis minsken en op de kotter seis minsken.

In bergingsbedriuw hat it frachtskip nei Harns brocht.

Neffens de Kustwacht is der gjinien ferwûne rekke by it ûngelok. It skip hat gjin lading ferlern en der is ek gjin brânstof frijkaam. De oarsaak fan de oanfarring wurdt noch ûndersocht.