Danny Noppert begjint oan fjirde WK darten: "Sa fier mooglik komme"

Werom nei de wedstriid fan Noppert. Tongersdeitejûn spilet hy tsjin de relatyf ûnbekende Jason Heaver út Ingelân. "In pear wiken lyn haw ik op in fliertoernoai noch tsjin him spile", fertelt de Fries. "Doe smiet ik goed en haw ik wûn. Hy spilet ek net hiel stadich, dat leit my wol."

"Altyd spanning by earste partij"

Dochs bliuwt in earste wedstriid op elk toernoai dreech, mar hielendal op it WK. "Der is altyd spanning, dy earste partij wolst net ferlieze. Alles wat dêrnei komt is in bonus."