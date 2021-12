Koade oranje foarby yn Fryslân: alle warskôgingen opheft

De warskôging fan it KNMI jilde foar alle provinsjes útsein Limboarch, Noard-Brabân, Seelân en de Waadeilannen.

De glêdens ferdwûn yn de rin fan de moarn út it westen fan it lân wei, yn it noardeasten bleau de kâns op glêdens oant yn de middei.

Fanwegen de warskôging advisearre it KNMI dat minsken harren rydgedrach oanpasten en de waarberjochten en warskôgingen folgen. Der wiene neffens it KNMI grutte risiko's foar ferkearsdielnimmers.

De koade oranje jilde oant likernôch 11.45. Dêrnei wie koade giel oant 13.00 oere noch aktyf.