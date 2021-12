Aris kânsleas yn en tsjin Leiden: mear as fjirtich punten ferskil

Yn it earste kwart stie Aris eins de hiele tiid op in lytse foarsprong, mar krekt foar de ein fan it kwart naam Leiden de lieding: 24-22. De thúsploech rûn fierder fuort yn it twadde kwart: by it skoft wie it 49-41.

Tweintich punten ferskil

Op de ranglist stiet Leiden trije plakken heger as Aris en yn de tredde perioade wie it kwaliteitsferskil goed te sjen. Leiden rûn út oant 59-46. Oan de ein fan it tredde kwart wie it ferskil sels tweintich punten: 77-57.

Yn de lêste perioade wie it ferset hielendal brutsen. Leiden makke sels mear as 100 punten. By 114-68 wie Aris bliid dat de wedstriid ôfrûn wie.

Topskoarer

George Brock soarge foar de measte punten oan de side fan Aris (17), folge troch Tim Hoeve (14).