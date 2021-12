Cambuur pakt in punt yn Almelo

Heracles op jacht nei de lykmakker

Nei de iepeningstreffer reint it kânsen foar de thúsploech. Sonny Stevens liket de held te wurden. De kopbal fan Sierhuis giet mar in pear sintimeters njonken. It skot fan ynfaller Sinan Bakis wurdt troch Stevens mei de fuotten keard. Mar yn de 77ste minút makket Stevens in flater as hy in skot fan Laursen loslit, de reboud is foar Kiomourtzoglu 1-1.