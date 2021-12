Nominearre Friezen net yn de prizen op NOC*NSF Sportgala

Om't it NOC*NSF Sportgala ferline jier skrast waard, rinne de nominaasjes oer de ôfrûne twa jier. By de froulju wienen de trije nominearren itselde as yn 2019: njonken Schulting en Hassan wie ek Annemiek van Vleuten nominearre.

Schulting wûn begjin dit jier it einklassemint op it WK shorttrack en die dat op superieure wize: se wie de bêste op alle ôfstannen. Dit seizoen is se opnij yn topfoarm. Dat bewiisde se bygelyks yn Debrecen in moanne lyn, doe't se foar it earst yn in wrâldbekerwykein alle yndividuele ôfstannen wûn.

Sifan Hassan wint sportfroupriis

Op it Sportgala wie de haadpriis net foar Schulting, mar foar Sifan Hassan. De atlete skreau dizze simmer histoarje yn Tokio troch trije medaljes te winnen op de middellange ôfstân: brûns op de 1.500 meter en goud op de 5.000 en 10.000 meter.

Hassan wûn foar de twadde kear de Jaap Eden-award foar de Sportfrou fan it Jier.