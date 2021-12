VC Snits kin it Apollo mar ien set dreech meitsje

Snits begûn min oan de wedstriid. De earste sân punten wienen foar Apollo. Dêrnei focht Snits har wol werom yn de set. It ferskil waard ferlytse oant trije punten (9-12), mar Apollo kaam net mear yn de swierrichheden. Setstân: 17-25.

Spannende twadde set

De twadde set wie spannender. Snits en Apollo bleaunen lang ticht byinoar. As in ploech in gatsje sloech, wie dat fluch wer ticht. Oan de ein fan de set makke Snits dochs wat flaterkes. Sa waard it 0-2 nei in setstân fan 24-26.

Yn de tredde set beslikke Apollo de wedstriid. Snits koe oan it begjin fan de set noch wol bybliuwe, mar de einstân wie dúdlik: 16-25.