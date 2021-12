sc Hearrenfean ferliest mei romme sifers fan Feyenoord

Doelpunt Henk Veerman ôfkard

Yn de 53ste minút liket it dat Hearrenfean weromkomt yn de wedstriid, mar der giet in streek troch it doelpunt fan Henk Veerman, omdat de oanfaller sintimeters bûtenspul stiet. Fiif minuten letter is it wol raak en makket Linssen oan alle yllúzjes in ein as hy de 0-3 binnenkopt.

It like noch slimmer te wurden foar Hearrenfean, mar ek it doelpunt fan Jahanbakhsh wurdt troch de VAR ôfkard. Linssen rekke noch de peal.