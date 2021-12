Plysje Harns komt yn aksje tsjin baldadige jongelju

De plysje fan Harns komt yn aksje tsjin in groep jongelju dy't de ôfrûne tiid foar in soar oerlêst soarget yn de stêd. It giet om it ôfstekken fan swier fjoerwurk, mar ek bygelyks om it efterlitten fan ôffal en om it ferslepen fan it terras fan in hoarekasaak.