Wintersk 'tafeltje-dekje' foar fûgels yn Eaststellingwerf

De froast leit woansdeitemoarn in wite tekken oer in bysûnder stik ikkerlân fan boer Hennie Jongsma. Op it earste gesicht sjocht it lân der keal út. Net in stikje ikker dêr't noch in soad iten fan ôfhelle wurde kin.

Mar de gielfinken en koalmosken fleane meardere kearen fan de njonkenlizzende beammen nei de ikker. Sy fine yn it âlde weet en hjouwer noch genôch lekkers om de winterske dagen troch te kommen.

Fergoeding foar reservearring

Boer Jongsma is ien fan de acht boeren yn it súdeasten fan de provinsje dy't in stik lân reservearre hat foar fûgels. Hy krijt der, njonken in soad wille, ek in fergoeding foar.

It inisjatyf foar dizze natuerstroken komt fan ELAN, in agraryske natuerferiening. Se soene noch folle mear fan dit soarte ikkers oanlizze wolle, mar dêr is op dit stuit net genôch jild foar. Animo is der wol, dêrom hat ELAN no in wachtlist opset. De fûgels ite yntusken harren búkje rûn, de froast kin noch wol eefkes duorje.