Fries Museum keapet 'Haute Bordure'-jurk fan Claes Iversen

Neffens it Fries Museum is de jruk in goede oanfolling op de tekstylkolleksje. It ark op de jurk ferwiist nei konstruksje en fakmanskip: der sitte dingen op as karrosseryringen en skjirren.

De jurk komt út de 8 pieces-kolleksje dy't de fan oarsprong Deenske ûntwerper yn 2014 presintearre.