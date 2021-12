Alde Fryske ferstjerakten aanst better trochsykber

Eltse akte is dûbel ynfierd en dêrnei folge noch in kontrôle, om sa min mooglik flaters te meitsjen. No't it klear is, moat it noch fan it platfoarm nei it systeem fan AlleFriezen oerset wurde. De Boer hopet dat de gegevens mei in bytsje gelok yn maart-april op AlleFriezen te finen binne.

Droegen troch frijwilligers

Oan it projekt diene sa'n 240 frijwilligers mei. "Guon wiene alle dagen foar de kofje efkes in oerke dwaande. Sy kamen har eigen famylje tsjin of fûnen bysûndere dingen lykas dat der ien ferdronken is", fertelt De Boer.