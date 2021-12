Friesland Lease wiis mei Stint-skeafergoeding, mar it is noch net klear

It Drachtster leasebedriuw hie sa'n 700 fan dy elektryske bolderkarren yn bedriuw op it momint dat yn 2018 yn Oss in slim ûngelok barde mei in Stint. In Stint mei dêryn acht bern stie by in spoaroergong net op tiid stil. Fjouwer bern kamen om it libben.

Beslút Ried fan Steat

Minister Cora van Nieuwenhuizen bepaalde dêrnei dat de Stints net mear de dyk op mochten, sy luts de talitting yn. De rjochtbank bepaalde earder al dat dat beslút net soarchfâldich naam wie, yn elts gefal net as it giet om de lichte Stints fan 800 Watt. De Ried fan Steat giet dêr no yn mei.