Wetterbuffers op Flylân yn 'e grûn: ierdgasfrije wyk in stap tichterby

Duinwijck is ien fan de 27 ierdgasfrije wiken dy't in ryksbydrage fan 120 miljoen euro krigen hawwe yn 2018 om folslein fan it gas ôf te gean. It doel is om kennis en ûnderfining op te dwaan en sa te sjen hoe't hiel Nederlân yn 2050 fan it gas ôf is.

Waarmtenet

De wyk hat al in waarmtenet. Under de grûn lizze liedingen dêr't waarm wetter trochhinne streamt nei de 39 huzen ta. De bewenners hawwe gjin eigen cv-tsjettel, mar in sintrale cv dy't no noch op ierdgas draait. Letter sil wetter troch saneamde heatpipes rinne en opwaarme wurde.