Wolvegeaster twong famkes gniisgas te brûken: selstraf en behanneling

Hy hie de famkes op 6 maart in heal oere opsletten yn syn auto en ferplichte se om gniisgas te nimmen. Sels brûkte er alle dagen 150 oant 200 gniisgasballonnen. Neffens in psycholooch wie er dêrtroch folslein ûntarekkenber, mar dêr gie de rjochter net yn mei. Wol is er neffens de rjochtbank sterk fermindere tarekkenber.

De man is ek feroardiele foar it feroarsaakjen fan in ravaazje yn parkeargaraazje Hoeksterend yn Ljouwert, yn maart. Hy spuite brânblussers leech en fernielde brânmelders. Ek kraste er heakkekrusen op de motorkape fan in auto.

De Wolvegeaster is feroardiele ta 60 dagen sel, wêrfan't 25 ûnder betingst mei in proeftiid fan 2 jier. De man hat syn straf al útsitten yn foararrest. Hy moat him ek behannelje litte en meiwurkje oan alkohol- en drugskontrôles. Boppedat moat er in skeafergoeding fan hast 4.000 euro betelje.