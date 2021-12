Húsdokters easkje ein oan 'jojo-belied' oer boosterjen yn eigen praktyk

Húsdokters dy't al ôfspraken ha mei de GGD oer it boosterjen yn de eigen praktyk meie dêrmei trochgean, mar oare húsdokters meie dat net mear dwaan. Se meie wol helpe, mar net op in manier dy't alle húsdokters nei it sin is.

Se witte net wêr't se oan ta binne en it is ek net út te lizzen oan pasjinten, fynt Bakker. "Het verandert per halve dag. Wij willen allemaal graag dat die boostercampagne snel en vlot verloopt en dat iedereen zo snel mogelijk een booster haalt. En nog veel belangrijker, dat mensen die nog twijfelen hun eerste of tweede prik halen."

Faasje

De GGD soe de hiele boosterkampanje dwaan, mar troch de komst fan de omikronfariant is der faasje efter set en help ynskeakele. "Toen werden wij gevraagd om de kleinschalige woonvormen, wooncentra zonder eigen medische dienst, te vaccineren. Later zijn wij gevraagd om de immobiele patiënten te vaccineren."

Neffens Bakker binne der noch sa'n 400 fan dy pasjinten yn Fryslân dy't net prikt binne en noch sa'n 45 soarchlokaasjes dêr't de bewenners in boosterprik krije moatte. "Daar mogen wij in ieder geval bij helpen. En verder is ons gevraagd om te helpen op de nieuw op te richten priklocaties van de GGD."