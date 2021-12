Psycholooch oer omgean mei de nije lockdown: "Sykje ferbining"

"Wat my dit kear wol opfalt, is dat ik wat mear ôfstomping yn myn omjouwing sjoch", seit Hol. "Minsken reagearje wat flakker, krekt oft it se net mear sa rekket as eardere kearen."

Heftich

Neffens har moatte we ús der goed bewust fan wêze dat dat eins net normaal is. "It binne bêst heftige dingen. Dit giet hiel bot oer je eigen persoan en je wêzen, en in oar bepaalt wat je dwaan en litte moatte en meie. Dêr reitsje we gek genôch wat oan wend, omdat it hieltyd faker bart."

We kinne ússels neffens Hol in pear fragen stelle om derfoar te soargjen dat we de hoop net opjouwe. "Wat wol ík hjir mei? Wat fyn ík hjiryn belangryk? Wat fyn ik ek alwer leuk om te dwaan? Dat je net tefolle de skouders hingje litte, fan: okee, dêr gean we wer, ik ha gjin kar. Dêr wurde je net blider fan."