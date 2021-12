Allinnich winst op Heracles kin neismaak derbyferlies fuortspiele by Mac-Intosch

Boppedat wit de ferdigener ek dat it foar de supporters de wedstriid fan it jier is. "Ik weet hoe het leeft in de stad. En het voelt alsof we de stad hebben teleurgesteld, ook al hebben we goed gespeeld."

In oerwinning op Heracles soe in soad helpe. "Dan staan we in de winterstop ook boven Heerenveen, dat zou mooi zijn."

Opfallend hoe't in Amsterdammer him sa drok makket oer in Fryske derby? "Ja, maar Cambuur is echt een mooie club en de supporters staan altijd achter ons. We hadden iets terug kunnen doen. Dat is niet gelukt."

Kater fuort

Heracles Almelo is de earste ploech dy't Cambuur dit seizoen foar de twadde kear treft yn de kompetysje. Earder dit seizoen waard it yn Ljouwert 2-1. Dêr hie Cambuur wol wat gelok by. "Het was geen overtuigende overwinning", jout Mac-Intosch ta. "We weten dat we heel goed moeten zijn om daar de drie punten te pakken, maar dat kunnen we opbrengen. Honderd procent."

Dan soe de kater wol fuort wêze, ek by Mac-Intosch.