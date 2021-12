Omrop TIP: hoogleraar Goffe Jensma over het Oera Linda-boek in de Thúsakademy

Het boek verscheen zomaar ineens in de 19e eeuw en bleek geschreven door een Friese dominee: François Haverschmidt (beter bekend als Piet Paaltjens). Er stond in dat Fryslân één van de oudste en belangrijkste beschavingen van de wereld was en dat onze cultuur van het allerhoogste soort was. Na een tijdje werd duidelijk dat het een prachtig, maar niet te vertrouwen verhaal was. Een mythe.

Mythogene energy

Hoogleraar Friese taal- en letterkunde Goffe Jensma heeft jarenlang onderzoek gedaan naar het Oera Linda-boek en naar Piet Paaltjens. Volgens hem levert de mix van de elementen religie, geschiedenis, wetenschap en Fryslân 'mythogene' energy op: het maakt in mensen het vermogen en de wil los om mythisch te denken.