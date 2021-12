Omrop TIP: heechlearaar Goffe Jensma oer it Oera Linda-boek yn de Thúsakademy

It boek ferskynde samar ynienen yn de 19e iuw en bliek skreaun troch in Fryske dûmny: François Haverschmidt (better bekend as Piet Paaltjens). Der stie yn dat Fryslân ien fan de âldste en wichtichste beskavingen fan de wrâld wie en dat ús kultuer fan it alderheechste soarte wie. Nei in skoft waard dúdlik dat it in prachtich, mar net te fertrouwen ferhaal wie. In myte.

Mytogene enerzjy

Heechlearaar Fryske taal- en letterkunde Goffe Jensma hat jierrenlang ûndersyk dien nei it Oera Linda-boek en nei Piet Paaltjens. Neffens him leveret de miks fan de eleminten religy, skiednis, wittenskip en Fryslân 'mytogene' enerzjy op: it makket yn minsken it fermogen en de wil los om mytysk te tinken.