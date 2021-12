Alyda Norbruis wol nei topsportkarriêre yn de soarch wurkje

De hurdfytster fan Oerterp wûn ôfrûne simmer yn Tokio sulver op de 500 meter tiidrit. Se neamde it in sulveren medalje mei in gouden râne. Dat komt troch de rûte derhinne. Dat wie in lestige rûte mei in soad medyske tsjinslaggen. "As it oan de dokters lei, hie ik earder oiphâlde moatten."

Alyda hie in ierfernauwing fan de ljiskslachier, dêr't se alris oan operearre is. De dokters seinen dat se it net nochris oplosse koenen en dat se dêrom better net trochgean koe, mar se woe nei de Paralympyske Spelen. Norbruis: "Mar dat moatst net tsjin my sizze as ik al wat as doel ha. Dan sil ik kostje wat it kostet alles besykje."