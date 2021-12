De toan fan Froukje Sijtsma: "Myn top 5 fan de Fryske Top 100"

4. Die Twa - Eachkontakt

As ik it ferske fan myn nûmer 4 hear, tink ik mei in glimp werom oan dy gesellige desimberjûn mei radiopresintator Jacob Stelwagen. It wie it earste ferske dat Jacob en ik hearre lieten by it spesjale radioprogramma Sis it Mar, dat Omrop Fryslân foarich jier tusken de krystdagen en âld & nij útstjoerde. Wat hienen wy dy jûn graach byinoar sitten wold, mar fanwegen corona bedarren wy elk yn in eigen studio mei in rút tusken ús yn... mei eachkontakt.

Lokkich hienen Jacob en ik dus wol eachkontakt en dat wie mar goed ek, want de spanning siet der goed yn. Net allinnich fanwegen de kraslotsjes dy't wy ferkeard iepenkrasten. It wie fansels ek spannend foar my, sa'n earste kear as presintator yn de studio. Mar der wie ek sûne spanning foar Jacob, om't hy - sa fertelde hy letter live yn de útstjoering - nei in jier wer foar de earste kear yn de eter te hearren wie nei in hiele minne tiid. Eachkontakt fan Die Twa docht my tinken oan dy enerzjike jûn radiomeitsjen mei Jacob.