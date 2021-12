Fries Landbouwmuseum krijt hast sân ton stipe; "Oars hie it 'einde verhaal' west"

"It is hiel goed nijs, want as we dat jild net krigen hienen, hie it foar it museum 'einde verhaal' west op 1 jannewaris", seit Henk Dijkstra, direkteur fan it Fries Landbouwmuseum yn Ljouwert. "Dus foar de kommende tiid is de takomst no feilich steld." It giet om jild foar de kommende trije jier. "Dêrmei kinne we it museum draaiende hâlde, we kinne de hier betelje en de leanen."

Aktuele tema's

De provinsje is entûsjast oer it mearjierreplan fan it museum dat ynspilet op aktuele tema's, lykas duorsumens, lânbou en itensfoarsjenning. "Yn de fêste eksposysje sille we oare aksinten lizze en we passe de aktiviteiten derop oan. By lêzingen en sympoasia sjogge we nei de aktualiteit, mar dat sette we ek altyd yn in histoaryske kontekst. Foar grutte dingen sille we, lykas oare musea, ektern jild fine moatte."

Ticht

Dat it museum yn de lockdown de doarren slute moat, fynt Dijkstra spitich. "We wolle moaie dingen sjen litte, mar dit moatte we útsitte. It is net oars. Benammen yn de fakânsjes komme der in soad besikers, mar dizze krystfakânsje kin dat net."