Softwarebedriuw hat ferlet fan personiel; op skoallen bern al entûsjasmearje

Op it stuit hat it bedriuw sa'n 10 fakatueres. By Snakeware ha se te krijen mei de bekende braindrain: de úttocht fan jonge Friezen nei de Rânestêd ta.

Tekoart drukt groei

Noait earder hie Snakeware sa'n hege omset as it ôfrûne jier: 4 miljoen euro, sa'n 14 prosint heger as in jier lyn. "Maar onze groei had nog een stuk hoger kunnen zijn", seit direkteur Ate van der Meer. "Als we meer en ook eerder nieuwe medewerkers konden vinden."

"We zien dat veel talenten na de opleiding niet in het Noorden blijven, maar vertrekken naar het Westen. De spoeling is dun en daar maken we ons zorgen over."

Der is in soad fraach nei digitale tsjinsten, mar it oanbod fan personiel is beheind. "Elke dag worden er nieuwe websites en webshops gebouwd en vernieuwd, dat gaat zo snel, daar kunnen scholen niet snel genoeg op anticiperen."