Fersleinens by ûndernimmers troch momint lockdown: "Der is wat knapt"

By Ivo Krikke fan in fleisgruthannel yn Grou giet geregeld in oarder net troch. "We ha op it stuit mear yn de friezers lizzen as we graach ha wolle." Want dat is it iennige dat mooglik is: it guod ynfrieze.

Allerhanne saken binne opnij oerstapt op it ôfheljen, mar dat is dochs oars, leit Krikke út. "Djip respekt foar alle fearkrêft dy't der yn de hoareka is, hear! Mar de produkten dy't minsken ôfhelje of thús klear meitsje binne wol oars as wannear't it op in panne presintearre wurdt yn de saak sels."

No fertsjinje

En dat fernimt in fleisgruthannel ek yn de beurs. "De wearde fan it produkt hinget ôf fan it momint. We ha djoer ynkocht. De kosten wienen heech fanwege de ûntwikkelingen dy't der al wienen: earst oant 20.00 oere iepen, dêrnei oant 17.00 oere."

Dy hege kosten wurde gewoanwei wol werom fertsjinne, mar dat moat yn de wiken fan de feestdagen gebeure. "It produkt sakket dêrnei enoarm yn wearde. Guon produkten binne net geskikt om op in oar momint foar dyselde priis te ferkeapjen."

De maatregels treffe it bedriuw fan Krikke hurd: de lêste moannen wie de omset al 50 prosint minder as gewoan.