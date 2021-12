Milan van Ewijk: "Ik voel me nu Rotterdammer en Fries"

Van Ewijk is no basisspiler yn it pompeblêdeshirt. Earder spile er fjouwer moannen foar Cambuur. En woansdei treft er op 'e nij in âlde klup: Feyenoord. Dêr spile Van Ewijk oant en mei 2017 yn de jeugdoplieding.

Net ekstra spesjaal

Spesjale gefoelens jout it net mear. "Het is helemaal normaal voor mij. Het is voor mij niet extra speciaal meer om tegen Feyenoord te spelen. Je wilt altijd laten zien wat ze hebben gemist door me te laten gaan, maar dat is allemaal mosterd na de maaltijd."

Van Ewijk is berne yn Amsterdam, grutbrocht yn Amsterdam, hat fuotballe by Exceslior Maassluis en bruts yn it betelle fuotbal troch by ADO Den Haag. "Ik ben denk ik van alles en nog wat, haha. Ik voel me nu Rotterdammer en Fries. Dat zijn nu de twee dingen die ik het meeste voel."