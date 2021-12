Stress by mbo'ers troch corona | Nij coronastipepakket foar kultuersektor Ljouwert

Alle winkels en foarsjenningen dy't yn de earste lockdown ticht wienen, binne dat no ek wer. Utsein de biblioteken; se meie dit kear gewoan iepen bliuwe en klanten ûntfange. Se binne neffens it regear essinsjeel. En dat hiene se eins sels net ferwachte.

"We binne der hiel wiis mei", seit Wilma Quarré. "It fielt as erkenning. Klanten binne ek bliid dat we iepen binne, foar in krantsje of bakje kofje." Se ha in digitale passanteteller om te sjen hoefolle minsken oft binnen binne. Yn de byb kinne minsken ek help krije mei digitale saken lykas in coronatagongsbewiis op it digitale ynrinsprekoere.