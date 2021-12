Strange regels foar wintersporters yn Eastenryk | Mear as 17.000 meldingen fan menstruaasjesteurnissen

It is in hurde klap foar wintersporters. Se meie wol út karantêne as se in negative testútslach ha, mar dat kin pas nei fiif dagen. Wa't al in booster hat én in negative útslach fan in PCR-test, hoecht lykwols net yn karantêne.

De maatregels geane kommende freed yn en dêrom lûke in soad minsken hjoed of moarn halje-trawalje nei de wintersportgebieten yn Eastenryk. Sa wolle se de karantêneplicht omsile.