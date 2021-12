Fryske 75-plussers krije brief foar ôfspraak boosterprik | Maatregels yn finzenissen

Nederlân hat 12 miljoen doases fan it Pfizer/BioNTech-vaccin besteld dy't mooglik as earste oanpast binne oan de omikronfariant. Dat seit it ministearje fan Folkssûnens. De faksins soene yn it twadde fearnsjier fan 2022 komme. Hjirmei kin 85 persint fan de 18-plussers yninte wurde. It is lykwols net garandearre dat de boosterprikken dan al oanpast binne oan de nije fariant.

In diel fan de doasis dy't Nederân ynkocht hat, 5,8 miljoen, komt út in ekstra bestelling dy't snein dien is troch de Europeeske Kommisje.