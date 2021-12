Coronanijs 22 desimber: 75-plussers krije brief foar boosterprik | Minder reisbewegingen

Troch de lockdown is it wer rêstiger wurden op de dyk en yn it iepenbier ferfier. Dat docht bliken út sifers fan it Nationaal Dataportaal Wegverkeer, Translink en it Nederlands Verplaatsingspanel. Ofrûne moandei sieten Nederlanners yn trochsneed sa'n 27 minuten yn de auto, dat is hast seis persint minder as in wike earder. Der wiene ek minder files as earder.

Yn it iepenbier ferfier is de ôfname noch skerper: ov-chipkaartbedriuw Translink telt goed in tredde check-ins minder as in wike earder.