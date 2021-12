Operaasje Fryske Flagge: Mare gie foar de leafde nei Albanië

Op in reis troch Italië kaam Mare Pleket (47) har leafde út de Balkan tsjin: in toskedokter út Albanië. No wennet se alwer hast trije jier yn de Albaneeske stêd Sarandë. "De fonken sloegen net drekst oer", seit Mare. "Mar wol nei lang kontakt, en nei lang hinne en wer skriuwen."

Se wie dochs ta oan hiel wat oars. "Yn Nederlân die ik wurk dat ik dochs net folhâlde soe oant myn pensjoen", seit Mare, dy't grutbrocht is yn De Lemmer. "Ik tocht: as ik wat wol, dan moat ik it no dwaan."

Folle relaxter

Boppedat wie it ek net sa maklik om tegearre nei Nederlân te kommen. As toskedokter koe har freon hjir net fuortendaliks oan it wurk, fanwegen syn bûtenlânske diploma's. "Dan moast er allegearre djoere kursussen dwaan", seit Mare.

"Mar it libben yn Nederlân is ek neat foar him." Se fertelt dat it der yn Albanië folle relaxter oan ta giet. "Ik tocht: neffens my is it better om nei Albanië te gean."

No wennet Mare der yn in appartemint, dat se simmerdeis ferhierd oan toeristen. "Sa ha ik aardich wat jild foar de rest fan it jier." Yn de winter hat se it rêstich: se drinkt kofje, makket in praatsje mei de minsken, of in rûntsje oer de bûlevaar. Mare: "It is it 'Switserske' gefoel."

Gjin ferlet om werom te gean

De famylje fan Mare moast wol efkes wenne oan it nije lân dêr't Mare wenjen gie. "'Onbekend maakt onbemind', mar it is myn libben, dus ik gie. It is ek net oan de oare kant fan de wrâld. Ik kin sa nei Nederlân as ik dat wol."