LDODK en trainer Dik fuortendaliks útelkoar: gjin fertrouwen yn ferbettering

Foarsitter Gouke de Vries baalt derfan dat de gearwurking mei Dik no al ophâldt. "Mar as de klik der net mear is, dan is dit in ferstannich beslút."

LDODK sil no in nije trainer sykje foar de rest fan it seizoen. Op it stuit is it winterskoft yn de Kuorbal League. Op 8 jannewaris stiet de thúswedstriid tsjin KCC op it programma.