Johnny Jansen oer winst op Cambuur: "Hichtepunt fan myn trainerskarriêre"

Woansdei spilet Hearrenfean de lêste wedstriid fan 2021, thús tsjin Feyenoord. By Hearrenfean misse se mooglik twa spilers troch blessueres. "Maar ik ga niet zeggen welke spelers. Het zijn wel belangrijke spelers. Het is even afwachten of ze het halen."

As de twa wol fit binne, sil Hearrenfean begjinne mei deselde alve spilers as tsjin Cambuur. "Morgen gaan we even kijken of ze kunnen spelen."