Bysûndere fynst op strân Skiermûntseach: blauwe haai oanspield

It giet om in wyfke fan sa 'n 1,95 meter. Earst waard tocht dat it gie om in 'ruwe haai'.

"Ze is inderdaad niet zo blauw, meer wit of grijs", seit haaiesaakkundige Paddy Walker fan de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging. "Maar de voorste vinnen zijn te lang voor een ruwe haai."

Net faak

It is net foar it earst dat der in blauwe haai fûn is oan de Nederlânske kust. Ferline jier yn desimber is der in libbene blauwe haai fûn yn Alddoarp (Seelân), koart neidat der op it Dútske Waadeilân Spiekeroog in manlike deade blauwe haai fûn wie.