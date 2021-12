Steenbergen mei estafetteploech sânde yn WK-finale

Nederlân finishte yn 3.53,97, dat is seis sekonden trager as Sina, dat brûns pakte. De tiid fan Nederlân wie wol in nij nasjonaal rekôr.

De wrâldtitel gong yn in Europeesk rekôr nei Sweden: 3.46,20. It sulver wie foar Kanada.

Steenbergen wie de slotswimster foar Nederlân, mei de frije slach. Dêrfoar hienen Maaike de Waard (flinter), Kim Busch (rêchslach) en Tessa Giele (skoalslach) al swommen.

Fjirde finale

It wie foar Steenbergen har fjirde finale op dit WK. Earder waard se sechsde op de 100 meter wikselslach, sânde op de 200 meter en achtste op de 100 meter frije slach.