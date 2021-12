Cambuur sa goed as fit foar lêste wedstriid fan 2021

By Cambuur ûntbrekt Doke Schmidt: nei syn reade kaart yn de wedstriid tsjin sc Hearrenfean is hy foar twa wedstriden skorst. Syn ferfanger is nei alle gedachten Jhondly van der Meer.

Pyntsjes

By Erik Schouten, Mees Hoedemakers en Robin Maulun wie der sprake fan lichte blessueres. Sy trainden tiisdei alle trije mei. Bosschaart: "We hebben uiteraard wat pijntjes, maar ik ga er vanuit dat iedereen kan spelen tegen Heracles. Het is nog even afwachten hoe de reacties zijn en dan zullen we zien."

As Cambuur wint, komt de ploech op tritich punten. In ûnferwacht soad, fynt ek Bosschaart. "Ik denk dat wij soms niet goed beseffen hoe goed wij er voor staan. We hebben misschien wel eens wat te veel gehad, maar ook wel eens te weinig. Uiteindelijk sta je waar je hoort te staan."

34 punten genôch?

En dus is er grutsk op syn ploech. "Afsluiten met drie punten zou fantastisch zijn, want dan komen we op dertig punten en dan zou je nog maar een paar nodig zijn voor directe handhaving. Als het meezit is 34 punten genoeg. maar eerst is deze wedstrijd belangrijk. En we gaan alles op alles zetten om de drie punten mee te nemen."