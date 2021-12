It wie kâld yn Fryslân tiisdeitemoarn. De KNMI-stasjons fan Ljouwert en Starum hiene de measte froast yn Fryslân, mei -4,4 yn Ljouwert en -4,3 yn Starum. Bysûnder is dat net, want de temperatueren passe by de tiid fan it jier, mar it smyt yn kombinaasje mei damp waar wól moaie plaatsjes op.