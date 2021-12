It Nederlânsk-Sineeske suvelkonsern waard ferline jier maart presintearre as de nije haadsponsor fan sc Hearrenfean.



De earedivyzjonist is bliid mei it langer oanbliuwen fan de haadsponsor. "Dat Ausnutria ons het vertrouwen juist nu, in deze bizarre tijden, blijft geven als hoofdsponsor, maakt ons als club erg trots. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar ook de komende jaren kunnen blijven versterken. Dit is heel goed voor de continuïteit van de club", seit kommersjeel manager Martin Koopman.