Minder buertkuolkasten fan Buurvrouw&BuurvrouwBus tagonklik troch lockdown

Troch de lockdown binne 3 fan de 9 buertkuolkasten lykwols net mear tagonklik. It giet om kuolkasten dy't yn in gebou steane dy't sletten is fanwegen de coronamaatregels. "Er blijven nog zes open die wel actief zijn, en die dus ook steeds meer gebruikt worden."

Hoarekaûndernimmers

Mar de stichting kin noch wol inkele nije lokaasjes brûke. In ljochtpuntsje is wol dat der in soad minsken binne dy't it projekt mei de krystdagen stypje wolle."Er zijn ook ondernemers, en ook horecaondernemers, die nu met de handen in het haar zitten met zeer veel ingekochte verse producten. Die willen gebruik maken van de koelkasten."