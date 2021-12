Plysje siket tsjûgen en kamerabylden fan autofernielingen yn Ljouwert

It giet om auto's yn de omjouwing fan de Eikenstraat, Schieringerweg, Essenstraat, Populierenstraat en Kastanjestraat.



De plysje giet der fanút dat der mooglik mear bannen lekstutsen binne as oant no ta by harren bekend is. Minsken dy't dizze fernielings ûntdekke wurdt frege om oanjefte te dwaan.