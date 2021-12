Steuring by GGD: prikôfspraak meitsje kin allinnich online

De GGD hat op it stuit te krijen mei in steuring. It is dêrtroch net mooglik om te beljen foar it meitsjen fan in test- of prikôfspraak. Boppedat moatte minsken dy't nei in prik- of testlokaasje komme, rekken hâlde mei in langere wachttiid.

De faksinaasjes en testen geane wol gewoan troch. De gegevens sille no mei de hân registrearre wurde. Der wurdt besocht om de steuring sa gau as mooglik op te lossen.