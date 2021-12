Omikronfariant fluch dominant | Boosterprik foar 1963 en 1964

Wurkjouwersorganisaasje VNO-NCW docht in oprop om ûndernimmers te stypjen, no't se wer ticht moatte. "We begrijpen dat de maatregelen nodig zijn om de effecten van de oprukkende omikronvariant van het coronavirus te kunnen beperken. Maar het is een groot, vaak persoonlijk, drama voor ondernemers in onder andere de detailhandel, de horeca, de recreatie, de evenementen- en cultuursector, de sportscholen en de contactberoepen in deze drukke laatste dagen van het jaar", seit Sieger Dijkstra fan VNO-NCW.

Neffens de wurkjouwersorganisaasje hawwe ûndernimmers in protte dien om in lockdown foar te kommen, mar dat hie dus gjin súkses. De organisaasje ropt minsken no op om harren krystynkeapen lokaal te dwaan en bygelyks gebrûk te meitsjen fan de mooglikheid om wat ôf te heljen.