Lanlik minder as 10.000 besmettings | Booster nedich foar reisbewiis

De krysttiid hat in soad tradysjes. Ien dêrfan is it krystsirkus: mei in soad sfear yn in tinte sjen nei akrobaten en clowns. Mar opnij kin it wintersirkus fan Snitser Sander Balk net trochgean. In grouwe domper. Benammen ek om't se der hielendal klear foar wiene: it sirkus hie sels in nije akkommodaasje yn it teäter fan Snits. Dêrnjonken wiene der yn de foarige lockdown plannen makke foar de takomst. Plannen dy't no opnij besjoen wurde moatte.