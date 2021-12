Coronanijs 21 desimber: 'Sporte en bewege oanmerke as essinsjele sektor'

In mearderheid yn de Twadde Keamer wol dat it kabinet útsiket oft sport en bewege oanmurken wurde kin as in essinsjele sektor. It is foar de sûnens wichtich dat minsken bewegen bliuwe, en boppedat spilet sport in wichtige rol yn it wolwêzen fan minsken, de mienskip en ekonomy, fynt it parlemint. In moasje fan CDA-Keamerlid Joba van den Berg hjiroer waard yn mearderheid oannommen.

De Keamer freget it kabinet út te sykjen "ûnder watfoar rânebetingsten sport en bewege mooglik taheakke wurde kinne oan de list fan essinsjele sektoaren". Dat is fan belang om't ek by de strangste lockdowns dy essinsjele sektoaren net sletten waarden. It giet dan ûnder oare om supermerken, tankstasjons en advokatekantoaren.

'Mear tiid nedich'

Rutte sei dat er de moasje begrypt, mar dat der wat mear tiid nedich is om dit goed út te sykjen. "Dat gaat nu niet lukken, voor de kerst." Hy joech ta dat it ûnderskied tusken essinsjeel en net-essinsjeel "nergens op slaat". "Maar goed, we bedoelen ermee: als je er niet heengaat, verhonger je niet. Maar je kunt ook verhongeren door te weinig cultuur te hebben en je kunt verhongeren door te weinig boeken te lezen. Maar dat is dan een andere vorm van verhongeren."