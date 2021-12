Skyskoallen ticht: "Gruttere kâns dat minsken mei blessueren weromkomme"

Sûnder training op wintersportfakânsje gean betsjut ek in ekstra risiko op blessueren, seit Trineke van der Schaaf. "Het is een sport die mensen maar één, twee keer per jaar een week beoefenen. Daar moet je wel voor trainen. De kans op een ongeluk of minder erg, veel spierpijn, is gewoon groter."

Hope op 14 jannewaris

Nettsjinsteande de lockdown hâlde beide froulju hoop. Marit Botter: "Op 14 januari gaan we weer open, daar gaan we vanuit. Ik hoop het echt. Anders is het niet vol te houden."

It soe foar de skyskoalle betsjutte dat sy it yn alle gefallen noch in lyts bytsje rêde kinne yn it seizoen. Want soe it dan wer meie, dan wachtet yn alle gefallen de maitiidsfakânsje noch. "Dan heb je in ieder geval nog iets."