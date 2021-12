Drachtster skoalle set him as ferljochte kykdoaze yn foar it goede doel

It idee kaam by ien fan de juffen wei. Sy wie ynspirearre nei't sy in filmke oer krystdoarp Wielenpôlle yn Ljouwert sjoen hie. Fuortendaalks waard dêr de aksje foar it goede doel oan keppele.

"Wij hebben hier op school twee kinderen die in het Prinses Maxima Centrum behandeld worden. Op deze manier kunnen we toch iets doen. Omdat het om hele jonge kinderen gaat, hebben wij het hele jaar in het teken staan van KiKa", leit Bandringa út.