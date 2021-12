Evenemintefoarstel fan CDA op It Amelân hat it net helle yn de ried

Boargemaster Leo Pieter Stoel joech yn de riedsgearkomste oan de winsk fan it CDA te begripen. Dochs soe it kolleezje it foarstel fan it CDA ôfriede. Neffens Stoel sille der altyd eveneminten yn de desimbermoanne wêze, om't dan ienfâldichwei de feestdagen ek binne. Ek al soene je je bêst dwaan, der sille dochs rekreanten nei it eilân komme, tinkt Stoel.

Net hâldber

Dêrnjonken soe ek it ûnderskied tusken eveneminten dy't troch eilanners sels organisearre wurde en eveneminten dy't troch minsken fan oare plakken organisearre wurde net hâldber wêze, sei de boargemaster.

Oare fraksjes hiene wol ideeën oer bygelyks it yn oerlis ferpleatsen fan eveneminten of it ynrjochtsjen fan bepaalde evenemintegebieten om sa de leefberens op it eilân te stypjen. Mar mei yn it foarstel fan CDA-fraksjefoarsitter Jeroen de Jong woene sy net. De moasje fan it CDA is yn in haadlike stimming mei 9 tsjin 1 fersmiten yn de riedsgearkomste.