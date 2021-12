Reinier Paping op 90-jierrige leeftiid ferstoarn, Alvestêdewinner fan 1963

Yn 1962 ried Paping syn earste reedrydtocht, de Ronde van Spannenburg. Hy einige as twadde, achter Jeen van den Berg, winner fan de Alvestêdetocht fan 1954.

Bekend

Geregeld kaam er op reünys fan âld-reedriders fan de ferneamde tocht. By de oanbieding fan it earste eksimplaar fan in nije Alvestêdeglossy yn septimber 2020, sei er dat it goed mei him gie. "Maar ik begin wel te merken dat ik over een jaar 90 word. Namen herinner ik me niet altijd meer, maar verder gaat het goed. Het schaatsen heeft mij van kinds af aan ontzettend geboeid. Maar ik heb meer sporten gedaan, ik heb ook gevoetbald en was badmeester in Dedemsvaart. Ik heb ontzettend veel beleefd."

Nei syn reedrydkarriêre hie er in sportsaak yn Zwolle. Yn 2003 waard er beneamd ta Lid yn de Oarder fan Oranje-Nassau.