De SportCast bepraat de seis krúsjale mominten fan de derby

1. Hands fan Calvin Mac-Intosch

"It is in terjochte penalty. Hy kin der neat oan dwaan, mar dat is de regel. It is belachlik, mar goed", fynt sportferslachjouwer Geert van Tuinen. "De hannen moatte tsjinwurdich mei tie-rips fêstmakke wurde."

Harm Zeinstra: "Ik slút my der wol by oan. Ik mis wol de kontekst dat der fierder gjin gefaar ûntstean soe, as Henk Veerman de foarset wol jûn hie. It wie in simpele fangbal wurden foar Sonny Stevens."

2. Reade kaart foar Doke Schmidt

In soad diskusje is der oer de reade kaart dy't Doke Schmidt nei tolve minuten krijt. Zeinstra jout oan in foarkar te hawwen foar giel. "Dat wie myn earste gedachte. Mar, hoe faker ast him sjochst yn de werhelling, hoe slimmer it wurdt. It bliuwt in klisjee, mar hy kin him jaan."

Sportferslachjouwer Andor Faber dielt dy miening: "Ik fyn it net sa'n slimme oertrêding dat je dêr read foar jaan moatte."